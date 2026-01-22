Посольство в ФРГ назвало обвинения в адрес заместителя военного атташе провокацией
Посольство России в Германии отвергло обвинения немецкой стороны в адрес заместителя военного атташе и назвало их наспех состряпанной провокацией. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.
В посольстве сообщили, что 22 января посла России в Германии вызвали в МИД Германии, где ему заявили протест. Поводом стали действия немецких правоохранительных органов, задержавших гражданку ФРГ и Украины, подозреваемую в шпионской деятельности в интересах России. Немецкая сторона также уведомила об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства, которого назвала предполагаемым куратором задержанной.
В дипмиссии заявили, что «отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ шпиономании». Там подчеркнули абсурдность предъявляемых претензий, указав, что вся упоминаемая информация носит открытый характер.
В посольстве напомнили, что полная номенклатура поставок Германией вооружений и военной техники на Украину до недавнего времени регулярно публиковалась на сайте минобороны ФРГ, а сейчас подробно освещается немецкими СМИ. Российская сторона также выразила сожаление в связи с тем, что Берлин, по ее оценке, взял курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя надуманные предлоги.
«Выразили сожаление, что германская сторона взяла курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя для этого явно надуманные предлоги», – говорится в сообщении посольства.
Отдельно в посольстве обратили внимание на сообщения генпрокуратуры Германии о задержании гражданина России, обвиняемого в поставках в Донбасс гуманитарных и иных грузов, включая вещи, лекарства и деньги. В дипмиссии выразили возмущение тем, что в официальной трактовке германской генпрокуратуры эти действия квалифицируются как поддержка «зарубежных террористических объединений» ДНР и ЛНР, назвав такие формулировки неприемлемыми и юридически ничтожными. Российская сторона потребовала разъяснений, кто и на каком основании дал подобную оценку, и напомнила, что жители Донбасса, по ее позиции, подвергались атакам со стороны киевских властей после событий февраля 2014 г., а новые российские регионы вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан.
22 января появились сообщения о планах властей ФРГ выслать заместителя военного атташе посольства РФ. Der Spiegel писал, что этот шаг последовал после ареста предполагаемой шпионки, которая, по версии следствия, передавала ему секретные данные.