Посольство в ФРГ назвало обвинения в адрес заместителя военного атташе провокацией

Отдельно в посольстве обратили внимание на сообщения генпрокуратуры Германии о задержании гражданина России, обвиняемого в поставках в Донбасс гуманитарных и иных грузов, включая вещи, лекарства и деньги. В дипмиссии выразили возмущение тем, что в официальной трактовке германской генпрокуратуры эти действия квалифицируются как поддержка «зарубежных террористических объединений» ДНР и ЛНР, назвав такие формулировки неприемлемыми и юридически ничтожными. Российская сторона потребовала разъяснений, кто и на каком основании дал подобную оценку, и напомнила, что жители Донбасса, по ее позиции, подвергались атакам со стороны киевских властей после событий февраля 2014 г., а новые российские регионы вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан.