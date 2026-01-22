Газета
Главная / Политика /

Орбан: Европа – главное препятствие на пути к миру на Украине

Ведомости

Главным препятствием на пути к урегулированию украинского конфликта является Европа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По словам премьера, если бы европейцы не поддержали идею президента Украины Владимира Зеленского и украинцев продолжить конфликт и выиграть на поле боя, то государства региона не конфликтовали бы. Орбан считает, что ситуацию осложняет наличием двух подходов к урегулированию.

«Один из них – концепция Трампа и некоторых других стран, таких как Венгрия, которые выступают за мир», – сказал Орбан, отметив, что вторая концепция принадлежит европейцам, желающим одержать победу в противостоянии с Россией.

22 января Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, России и США 23–24 января в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф информировал, что после визита в Москву отправится в ОАЭ на встречу по Украине.

