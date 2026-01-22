Орбан: Европа – главное препятствие на пути к миру на Украине

По словам премьера, если бы европейцы не поддержали идею президента Украины Владимира Зеленского и украинцев продолжить конфликт и выиграть на поле боя, то государства региона не конфликтовали бы. Орбан считает, что ситуацию осложняет наличием двух подходов к урегулированию.