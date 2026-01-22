Зеленский заявил, что Украина, Россия и США встретятся в ОАЭ 23 января

Зеленский 22 января встретился с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Переговоры состоялись на Всемирном экономическом форуме. Зеленский назвал встречу «хорошей, продуктивной и содержательной». Трамп после встречи с Зеленским сообщил, что конфликт России и Украины должен закончиться.