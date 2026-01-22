Газета
Главная / Политика /

Зеленский заявил, что Украина, Россия и США встретятся в ОАЭ 23 января

Ведомости

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоится трехсторонняя встреча Украины, России и США 23–24 января. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщал, что после визита в Москву отправится в ОАЭ на встречу по Украине.

Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер должны встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 22 января. Участие во встрече с Уиткоффом и Кушнером будет принимать помощник президента РФ Юрий Ушаков

Зеленский 22 января встретился с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Переговоры состоялись на Всемирном экономическом форуме. Зеленский назвал встречу «хорошей, продуктивной и содержательной». Трамп после встречи с Зеленским сообщил, что конфликт России и Украины должен закончиться. 

