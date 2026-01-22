Газета
Политика

Бессент: Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести до четырех личных встреч в 2026 г. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Politico, подчеркнув продуктивный характер отношений двух лидеров.

По словам Бессента, среди возможных форматов он назвал визит Трампа в Китай в апреле, вероятный ответный визит лидера КНР в США, а также встречу на саммите G20 в Майами. Кроме того, министр отметил интерес американского президента к участию в форуме АТЭС, который должен состояться в Китае.

21 января Трамп заявил о «прекрасных отношениях» с Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Заявление прозвучало на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Американский президент подчеркнул, что всегда поддерживал хорошие личные контакты с обоими лидерами и с уважением относится к тому, что Си сделал для развития Китая. Он также отметил, что отношения с Пекином осложнились после начала пандемии коронавируса, когда он использовал формулировку «китайский вирус», однако позднее согласился изменить риторику по просьбе китайской стороны.

