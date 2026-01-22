Бессент: Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году

Американский президент подчеркнул, что всегда поддерживал хорошие личные контакты с обоими лидерами и с уважением относится к тому, что Си сделал для развития Китая. Он также отметил, что отношения с Пекином осложнились после начала пандемии коронавируса, когда он использовал формулировку «китайский вирус», однако позднее согласился изменить риторику по просьбе китайской стороны.