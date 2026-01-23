Трамп отозвал приглашение премьеру Канады войти в «Совет мира» по Газе
Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение премьеру Канады Марку Карни войти в «Совет мира» по Газе. Об этом американский лидер сообщил в соцсети TruthSocial.
«Уважаемый премьер-министр Карни! Пусть это письмо послужит подтверждением того, что "Совет мира" отзывает свое приглашение вам относительно присоединения Канады к самому престижному совету лидеров, когда-либо созданному», – написал Трамп.
17 января Карни напомнил США о пятой статье Устава НАТО [нападение на одного члена альянса считается нападением на всех] в связи с вопросом принадлежности Гренландии. Канадский премьер предупредил, что решение о принадлежности Гренландии не может принимать Трамп.