МИД Ирана назвал Зеленского растерянным клоуном
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал президента Украины Владимира Зеленского «клоуном» после его призыва к агрессии против Тегерана. Он написал об этом в соцсети X.
По словам Аракчи, Зеленский «обчищает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов» и противостоять якобы «незаконной агрессии в нарушение Устава ООН». Одновременно с этим украинский лидер «открыто и беззастенчиво призывает к незаконной агрессии США против Ирана в нарушение того же Устава ООН».
«Миру надоели эти растерянные клоуны, господин Зеленский. В отличие от вашей поддерживаемой из-за рубежа и кишащей наемниками армии, мы, иранцы, знаем, как защитить себя, и нам нет нужды просить помощи у иностранцев», – заявил Аракчи.
В конце декабря 2025 г. в Иране вспыхнули массовые протесты. Участие в них приняли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее протестные акции охватили все провинции республики. 13 января CBS News сообщил, что в результате масштабных протестов по всему Ирану могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек. Силовые структуры Ирана арестовали 3000 человек за участие в беспорядках.
19 января Tasnim со ссылкой на генерала Ахмадрезу Радана, командующего силами правопорядка страны, сообщило, что в городах Ирана обеспечена абсолютная безопасность.