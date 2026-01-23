Вэнс: США хотят участвовать в распределении ресурсов Гренландии

Вэнс также связал контроль над Арктикой с национальной безопасностью США, указав, что без него система противоракетной обороны страны может быть подорвана. Он отверг публичную критику европейских лидеров, назвав ее «политическим позерством» и заявив, что в частных беседах их позиция менее категорична.