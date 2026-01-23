Газета
Главная / Политика /

Вэнс: США хотят участвовать в распределении ресурсов Гренландии

Ведомости

Соединенные Штаты намерены участвовать в распределении природных ресурсов Гренландии, поскольку якобы американская военная мощь обеспечивает защиту арктической территории. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Newsmax.

«Мы хотим разделить богатство этого прекрасного континента, богатого полезными ископаемыми и ресурсами, которые мы, по сути, защищаем», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что именно США, а не Дания, сдерживают «потенциальную агрессию» России или Китая в регионе.

Вэнс также связал контроль над Арктикой с национальной безопасностью США, указав, что без него система противоракетной обороны страны может быть подорвана. Он отверг публичную критику европейских лидеров, назвав ее «политическим позерством» и заявив, что в частных беседах их позиция менее категорична.

21 января президент США Дональд Трамп отказался от введения новых пошлин в отношении ряда европейских стран с февраля на фоне договоренностей о начале диалога по Гренландии. Решение было принято после его переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

22 января Axios сообщил, что рамочное соглашение по Гренландии, которое обсуждали Трамп и Рютте, предусматривает уважение суверенитета Дании над островом. По данным издания, Трамп отметил, что достижение договоренностей на этих условиях позволит урегулировать «гренландский кризис».

