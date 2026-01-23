США вышли из ВОЗ с непогашенным долгом в $260 млн
Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оставив непогашенный долг перед организацией в размере около $260 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство здравоохранения и социальных служб (HHS). Финансирование ВОЗ прекращено, а американские сотрудники отозваны, отмечает минздрав.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе в первый день своего второго срока, обвинив организацию в неэффективном управлении пандемией COVID-19, отсутствии реформ и политической зависимости. Процесс расторжения членства, требующий годового уведомления, был инициирован год назад.
Старший чиновник HHS заявил, что законодательство не обязывает США погашать долг до выхода из агентства. Организация намерена обсудить юридические варианты взыскания этих средств на предстоящей ассамблее в мае, но, как отмечают эксперты, у ВОЗ нет реальных правоприменительных механизмов.
Выход США лишил ВОЗ крупнейшего донора, пишет Bloomberg. В 2022–2023 гг. американские взносы составляли почти $1,3 млрд. Эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу программы по борьбе с ВИЧ, полиомиелитом и Эболой, а также ослабляет глобальный эпидемиологический надзор. Администрация Трампа также сократила финансирование других инициатив в области глобального здравоохранения, включая поддержку Глобального альянса по вакцинам (Gavi).
В ближайшие месяцы США планируют представить собственную стратегию глобального здравоохранения, которая будет реализовываться через двусторонние соглашения примерно с 60 странами. Возвращение в ВОЗ, как заявили в HHS, не планируется.
8 января США вышли из Зеленого климатического фонда ООН и прекратили участие в его руководящих органах. Глава минфина США Скотт Бессент назвал Зеленый климатический фонд «радикальной организацией».