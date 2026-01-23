США вышли из ВОЗ с непогашенным долгом в $260 млн

Выход США лишил ВОЗ крупнейшего донора, пишет Bloomberg. В 2022–2023 гг. американские взносы составляли почти $1,3 млрд. Эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу программы по борьбе с ВИЧ, полиомиелитом и Эболой, а также ослабляет глобальный эпидемиологический надзор. Администрация Трампа также сократила финансирование других инициатив в области глобального здравоохранения, включая поддержку Глобального альянса по вакцинам (Gavi).