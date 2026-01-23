Газета
Глава МИД Франции заявил о необходимости обсудить с РФ безопасность Европы

Ведомости

Европе после окончания конфликта на Украине придется провести с Россией обсуждения по вопросу европейской архитектуры безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFMTV.

«Когда придет время, нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», – сказал Барро.

22 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главным препятствием на пути к урегулированию украинского конфликта является Европа. По словам премьера, если бы европейцы не поддержали идею президента Украины Владимира Зеленского и украинцев продолжить конфликт и выиграть на поле боя, то государства региона не конфликтовали бы. Орбан считает, что ситуацию осложняет наличие двух подходов к урегулированию.

