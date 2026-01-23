Путин посетит университет в Москве по случаю Дня студента
Президент РФ Владимир Путин посетит одно из высших учебных заведений Москвы по случаю Дня студента, который отмечается 25 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Ожидается, что глава государства ознакомится с вузом, пообщается со студентами и посмотрит лаборатории университета. Кроме того, Путин пообщается с выпускниками этого высшего учебного заведения за разные годы.
«Традиционно по случаю Татьяниного дня президент уделяет большое внимание этому празднику, и тем более хороший случай еще раз поговорить по проблемам отдельных отраслей и в целом системы высшего образования и науки», – добавил Песков.
У президента РФ на 23 января также запланирован ряд встреч, которые будут носить публичный характер.
24 января 2025 г., в преддверии Дня студента, Путин посетил Московский государственный университет (МГУ) и наградил коллектив вуза. Он традиционно поздравил студенчество, а также наградил весь коллектив университета орденом «За доблестный труд».