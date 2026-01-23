Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин посетит университет в Москве по случаю Дня студента

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин посетит одно из высших учебных заведений Москвы по случаю Дня студента, который отмечается 25 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

Ожидается, что глава государства ознакомится с вузом, пообщается со студентами и посмотрит лаборатории университета. Кроме того, Путин пообщается с выпускниками этого высшего учебного заведения за разные годы.

«Традиционно по случаю Татьяниного дня президент уделяет большое внимание этому празднику, и тем более хороший случай еще раз поговорить по проблемам отдельных отраслей и в целом системы высшего образования и науки», – добавил Песков.

У президента РФ на 23 января также запланирован ряд встреч, которые будут носить публичный характер.

24 января 2025 г., в преддверии Дня студента, Путин посетил Московский государственный университет (МГУ) и наградил коллектив вуза. Он традиционно поздравил студенчество, а также наградил весь коллектив университета орденом «За доблестный труд».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь