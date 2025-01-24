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Путин вручит коллективу МГУ орден «За доблестный труд»

Ведомости

В преддверии Татьяниного дня, когда традиционно в России отмечается день студента, президент Владимир Путин посетит Московский государственный университет (МГУ) и наградит коллектив вуза. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин традиционно поздравит студенчество, посетит музей МГУ, а также планирует наградить весь коллектив университета орденом «За доблестный труд».

Лидер страны также проведет заседание попечительского совета МГУ, где пройдет обсуждение развитии университета и реализации намеченных проектов.

24 января 2024 г. университету МГУ им. Ломоносова исполнится 270 лет. МГУ является одним из самых крупных университетов в России. Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что основной принцип научно-образовательных школ МГУ – это междисциплинарность, т. е. работа над одной и той же проблемой с использованием методов из разных областей наук. Это центральный момент программы развития МГУ до 2030 г. и ответ на вызовы времени. Наука сейчас развивается так, что узкие исследования редко приводят к выдающимся результатам. Вся современная научная работа ведется на междисциплинарном уровне, на стыке разных наук. Это и есть прогресс.

1 февраля 2024 г. Путин учредил орден «За доблестный труд». Критерием получения ордена коллективами обозначены выдающиеся заслуги в развитии экономического, научного, оборонного потенциала. Граждане и коллективы могут получить орден за большие заслуги в служебной деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России. Также награду вручают за высокопроизводительный труд, большие заслуги в области государственного строительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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