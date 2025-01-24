Путин вручит коллективу МГУ орден «За доблестный труд»
В преддверии Татьяниного дня, когда традиционно в России отмечается день студента, президент Владимир Путин посетит Московский государственный университет (МГУ) и наградит коллектив вуза. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин традиционно поздравит студенчество, посетит музей МГУ, а также планирует наградить весь коллектив университета орденом «За доблестный труд».
Лидер страны также проведет заседание попечительского совета МГУ, где пройдет обсуждение развитии университета и реализации намеченных проектов.
24 января 2024 г. университету МГУ им. Ломоносова исполнится 270 лет. МГУ является одним из самых крупных университетов в России. Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что основной принцип научно-образовательных школ МГУ – это междисциплинарность, т. е. работа над одной и той же проблемой с использованием методов из разных областей наук. Это центральный момент программы развития МГУ до 2030 г. и ответ на вызовы времени. Наука сейчас развивается так, что узкие исследования редко приводят к выдающимся результатам. Вся современная научная работа ведется на междисциплинарном уровне, на стыке разных наук. Это и есть прогресс.
1 февраля 2024 г. Путин учредил орден «За доблестный труд». Критерием получения ордена коллективами обозначены выдающиеся заслуги в развитии экономического, научного, оборонного потенциала. Граждане и коллективы могут получить орден за большие заслуги в служебной деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России. Также награду вручают за высокопроизводительный труд, большие заслуги в области государственного строительства.