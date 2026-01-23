Газета
Песков рассказал о переговорах трехсторонней группы в ОАЭ

Ведомости

Начало переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины ожидается 23 или 24 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что точное время будет определятся после прибытия делегации в Абу-Даби. В рабочую группу, по словам Пескова, вошли представители Министерства обороны РФ.

«Называть их мы пока не будем. Это все военные. Значит, это рабочая группа по вопросам безопасности», – сказал он.

Ранее помощник президент РФ Юрий Ушаков сообщал, что первое заседание трехсторонней группы назначено на 23 января. По его словам, в ее состав вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

22 января в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из США. По словам Ушакова, встреча, которая продолжалась около четырех часов, была конструктивной и носила откровенный, доверительный характер.

