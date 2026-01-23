Путин поздравил То Лама с переизбранием генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму То Ламу в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама. Об этом сообщили в Кремле.
В послании Путина говорится, что итоги голосования делегатов XIV съезда КПВ «в полной мере подтвердили политический авторитет и признание заслуг То Лама в формировании и реализации государственного курса на ускоренное социально-экономическое развитие Вьетнама».
Глава государства отметил, что в России высоко ценят личный вклад То Лама в укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Также Путин пообещал продолжить совместную работу по наращиванию всего комплекса двусторонних связей. В финале послания президент РФ пожелал То Ламу новых успехов, а также здоровья и благополучия.
Сообщалось, что, выступая 20 января перед съездом партии, То Лам поставил цель к 2030 г. довести ВВП на душу населения до $8500. В 2024 г. этот показатель составлял $4700, в России – около $14 000. Он также обозначил ориентир по темпам роста экономики – более 10% ВВП в год, тогда как в 2025 г. рост оценивался на уровне 8%. Согласно официальным планам, к 2030 г. Вьетнам должен стать развивающейся страной с современной промышленностью, а к 2045 г. – развитым государством с высоким уровнем дохода.