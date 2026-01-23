Кто и как будет руководить Вьетнамом следующие пять лет

Формально переизбрание генсека должно произойти на первом пленуме ЦК сразу по окончании съезда, и его досрочное окончание агентство Reuters считает «признаком широкого консенсуса» относительно фигуры То Лама. Но при этом, скорее всего, ограничения по срокам пребывания на главном партийном посту (не более двух пятилетних) сохранятся, и после завершения съезда 68-летний То Лам останется пока «первым среди равных», считают аналитики гонконгской South China Morning Post. Кроме того, сообщения источников The Diplomat свидетельствуют, скорее, о том, что То Лам вопреки спекуляциям во французских и китайских СМИ не будет снова еще и президентом страны, для чего понадобилось бы вносить изменения в партийный устав. Так или иначе, президента официально выберут позже, на сессии национального собрания в марте 2026 г. (за последние пять лет их было четыре, в том числе из-за антикоррупционных дел), как и фигуры на другие государственные посты.