Кто и как будет руководить Вьетнамом следующие пять лет

Кто и как будет руководить Вьетнамом следующие пять летГенсек правящей компартии То Лам закрепляет свои позиции на съезде
В столице Вьетнама Ханое проходит главное внутриполитическое событие пятилетки – XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Изначально он должен был идти всю неделю, с 19 по 25 января, но 21 января делегаты решили укоротить важное мероприятие на «полтора суток», так как «многие задачи были выполнены досрочно». Всего в национальный конференц-центр ради «открытия новой эры прогресса» съехались 1586 делегатов, передает Vietnam Plus, которые должны разобраться с приоритетами развития страны до 2030 г.
По всем признакам с наибольшей вероятностью ключевую политическую должность в стране – генерального секретаря ЦК КПВ – на следующие пять лет сохранит за собой действующий глава партии То Лам. Он занял этот пост в августе 2024 г. после смерти предыдущего лидера Нгуен Фу Чонга. И тогда То Лам на несколько месяцев стал третьим в истории социалистической республики лидером, который совмещал в своих руках высший партийный и государственный посты (президента). Но вскоре президент, который избирается депутатами и в политической системе Вьетнама имеет, скорее, номинальный характер, сменился: сейчас этот пост занимает генерал Лыонг Кыонг.
В целом же долгое время было принято считать, что во Вьетнаме четыре столпа власти: помимо генсека ЦК компартии и президента это премьер-министр и председатель нацсобрания, но в последнее время часто выделяют и пятого – постоянного члена секретариата ЦК КПВ.
Формально переизбрание генсека должно произойти на первом пленуме ЦК сразу по окончании съезда, и его досрочное окончание агентство Reuters считает «признаком широкого консенсуса» относительно фигуры То Лама. Но при этом, скорее всего, ограничения по срокам пребывания на главном партийном посту (не более двух пятилетних) сохранятся, и после завершения съезда 68-летний То Лам останется пока «первым среди равных», считают аналитики гонконгской South China Morning Post. Кроме того, сообщения источников The Diplomat свидетельствуют, скорее, о том, что То Лам вопреки спекуляциям во французских и китайских СМИ не будет снова еще и президентом страны, для чего понадобилось бы вносить изменения в партийный устав. Так или иначе, президента официально выберут позже, на сессии национального собрания в марте 2026 г. (за последние пять лет их было четыре, в том числе из-за антикоррупционных дел), как и фигуры на другие государственные посты.
Пока, выступая перед съездом 20 января, То Лам поставил цель к 2030 г. довести ВВП на душу населения до $8500 (в 2024 г. было $4700, в России он составляет около $14 000. – «Ведомости»), а показатель роста – более 10% ВВП ежегодно (в 2025 г. он был на уровне 8%). Таким образом, к 2030 г. Вьетнам должен, согласно официальным планам, стать развивающейся страной с современной промышленностью, а к 2045 г. – уже развитым государством с высоким уровнем дохода.
То Лам считает также необходимым сделать менее забюрократизированными внутренние процессы – за полтора года при нем было проведено значительное сокращение госслужащих, за что его даже сравнивали в западных СМИ с либертарианским президентом Аргентины Хавьером Милеем, – а также активизировать борьбу с коррупцией. Сам лидер страны был одним из ответственных в масштабной антикоррупционной кампании «Пылающая печь», начатой Нгуен Фу Чонгом. За время своего правления То Лам успел запомниться реформой госуправления и масштабными проектами в сфере развития инфраструктуры. Свою карьеру он сделал в структуре МВД и министерства общественной безопасности (МОБ), которое курирует спецслужбы.
Вьетнам был одним из первых, с кем без сопротивления договорились США на своих условиях в апреле 2025 г., после объявления их президентом Дональдом Трампом глобальной торговой войны, а сделка была формализована в июле. Тогда Ханой убрал пошлины для американцев со своей стороны, согласившись при этом платить пошлину в 20% на все товары в США и в 40% – на товары, идущие реэкспортом через Вьетнам. Его экономика сильно завязана на экспорт, и прежде всего в США. В 2024 г. поставки из Вьетнама в США оценивались в $137 млрд, а в обратном направлении – всего в $13,1 млрд, а весь товарооборот России и Вьетнама составлял около $6 млрд.
Но в целом страна продолжает придерживаться курса на углубление связей со всеми основными центрами силами (так называемая «бамбуковая дипломатия»), и за последний год То Лам посетил не менее 12 стран, включая Россию на параде к 80-летию Победы. В 2025 г. Вьетнам заключил во время визита председателя Си Цзиньпина 45 соглашений и с КНР. Кроме того, Вьетнам стал самым быстрорастущим туристическим направлением из России: в 2025 г. его посетили почти 0,5 млн российских туристов, говорил «Известиям» посол России Геннадий Бездетко (против 232 000 в 2024 г.).
Сейчас происходит укрепление власти нового поколения руководителей, избранных после смерти Нгуен Фу Чонга, где ведущую роль играет его ставленник То Лам, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. Серьезной конкуренции генсеку сейчас нет и в целом компартия выглядит довольно монолитно, отмечает эксперт. Вероятно, с этим и связано долгосрочное завершение съезда – на нем не принимались новые решения, а оформлялись уже принятые. И беспрецедентной такую ситуацию называть не стоит, зачастую именно так и происходит, заключает Терских.
Этот съезд говорит о сохранении статус-кво во вьетнамском руководстве и внутренней политике, отмечает руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. И пока в отличие от КНР во Вьетнаме сохраняется структура, когда четыре деятеля – а не один – определяют характер политики. Если же То Лам потом станет еще и президентом, то тогда можно будет говорить о сдвиге системы в его сторону и в сторону его окружения – выходцев из МОБ и других силовых структур. Отношения же с Россией для Вьетнама важны в первую очередь на политическом уровне, а не в экономике. На первом плане у Ханоя взаимодействие с Китаем и США, тем более что часть нынешней элиты Вьетнама имеет западное образование и благосклонно относится к Западу, резюмирует Мосяков.