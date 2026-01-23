Депутат Рады: люди Миндича продолжают зарабатывать деньги на «Энергоатоме»

Он уточнил, что была реализована схема, из-за которой госкомпания потеряла почти 2 млрд гривен ($46,3 млн, или 3,5 млрд руб.). Депутат написал, что люди Миндича в координации с другими сообщниками устроили аномально большую распродажу электроэнергии, пока цены не взлетели. Ряд трейдеров быстро скупили весь объем на 300–400% больше, чем обычно. Через неделю они продали электроэнергию в несколько раз значительно дороже.