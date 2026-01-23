Депутат Рады: люди Миндича продолжают зарабатывать деньги на «Энергоатоме»
Люди фигуранта дела о коррупции в энергетике Украины Тимура Миндича продолжают зарабатывать деньги на атомной компании «Энергоатом». Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что была реализована схема, из-за которой госкомпания потеряла почти 2 млрд гривен ($46,3 млн, или 3,5 млрд руб.). Депутат написал, что люди Миндича в координации с другими сообщниками устроили аномально большую распродажу электроэнергии, пока цены не взлетели. Ряд трейдеров быстро скупили весь объем на 300–400% больше, чем обычно. Через неделю они продали электроэнергию в несколько раз значительно дороже.
По словам Железняка, 8 января на заседании антикризисного штаба по вопросам энергетики озвучили идею повысить ценовые ограничения на электроэнергию. 14 января нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала проект решения, в котором Price cap, или верхние ограничения цен, не меняются. В тот же день «Энергоатом» провел крупный аукцион, на котором продал 2100 МВт базовой нагрузки, пишет Железняк.
15 января НКРЭКУ в нарушение процедуры и без публикации нового проекта изменила решение и сообщила о повышении Price cap. После этого трейдеры переподали электроэнергию по завышенным ценам. Результатом стало 2 млрд гривен недополученной прибыли «Энергоатома» и государства. Деньги стали прибылью частных трейдеров, сказал Железняк.
10 ноября 2025 г. антикоррупционные органы Украины обнаружили крупную незаконную схему, организатором которой назвали Миндича, давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По данным НАБУ, участники преступного сообщества требовали у контрагентов предприятия «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.