NYT: кризис вокруг Гренландии ускорил распад прежней модели НАТО
Надежды президента США Дональда Трампа на аннексию Гренландии фактически сошли на нет: он отказался как от военного сценария, так и от угроз введения пошлин против стран Евросоюза ради получения контроля над островом. При этом кризис вокруг острова стал переломным моментом для трансатлантических отношений, пишет The New York Times.
Издание подчеркивает, что сами угрозы со стороны Вашингтона в адрес союзника по НАТО – Дании – подорвали доверие к США как гаранту европейской безопасности. В Европе все громче звучит мнение, что НАТО в привычном виде подходит к концу, а континенту необходимо готовиться к самостоятельной обороне без опоры на Вашингтон.
Газета отмечает, что администрация Трампа открыто ставит под сомнение обязательства США по ст. 5 НАТО, а европейские лидеры все чаще воспринимают Америку не как защитника, а как потенциальный источник угроз. На этом фоне ЕС начал рассматривать ответные меры – от заморозки торговых соглашений до усиления собственной военной автономии.
По данным The New York Times, ситуация вокруг Гренландии стала символом более глубокого сдвига: Европа стоит перед выбором – либо продолжать зависеть от США, не имея гарантий защиты, либо ускоренно выстраивать собственную систему безопасности, включая развитие оборонной промышленности и координацию с Великобританией и Канадой.
23 января Politico писало, что европейские лидеры пришли к выводу, что трансатлантические отношения с США при Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности.