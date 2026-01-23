NYT: кризис вокруг Гренландии ускорил распад прежней модели НАТО

Надежды президента США Дональда Трампа на аннексию Гренландии фактически сошли на нет: он отказался как от военного сценария, так и от угроз введения пошлин против стран Евросоюза ради получения контроля над островом. При этом кризис вокруг острова стал переломным моментом для трансатлантических отношений, пишет The New York Times.