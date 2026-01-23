Газета
Путин приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном

Он ознакомится с вузом, пообщается со студентами и выпускниками учебного заведения
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном городе Долгопрудный, передает корреспондент «Ведомостей».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга анонсировал, что в преддверии Дня студента, который отмечается 25 января, Путин посетит одно из высших учебных заведений столичного региона.

Ожидается, что глава государства ознакомится с вузом, пообщается со студентами и посмотрит лаборатории университета. Кроме того, Путин пообщается с выпускниками этого высшего учебного заведения за разные годы.

Путин посетит университет в Москве по случаю Дня студента

Политика / Власть

«Хороший случай еще раз поговорить по проблемам отдельных отраслей и в целом системы высшего образования и науки», – добавил Песков.

Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) был основан в 1951 г. на базе факультета физики и техники МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящее время университет включает в себя 11 образовательных структур, называемых физтех-школами, и пять инжиниринговых институтов. Эти подразделения занимаются примерно 75% всех научных исследований и разработок, проводимых в МФТИ.

По случаю Дня студента Путин традиционно посещает мероприятия, приуроченные к этому празднику. На протяжении многих лет Путин в этот день посещал ведущие университеты России, где встречался с учениками или общался со студентами. В 2025 г. накануне Дня студента он провел заседание попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова.

