Путин приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном

Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) был основан в 1951 г. на базе факультета физики и техники МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящее время университет включает в себя 11 образовательных структур, называемых физтех-школами, и пять инжиниринговых институтов. Эти подразделения занимаются примерно 75% всех научных исследований и разработок, проводимых в МФТИ.