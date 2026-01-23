Путин назначил Михеева начальником управления президента по работе с обращениями
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Михеева начальником управления президента по работе с обращениями граждан и организаций. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования нормативных актов.
Другим указом президент освободил от этой должности Михаила Михайловского, который был начальником управления с 2009 г.
Ранее Михеев занимал должность заместителя начальника управления президента. Он также ответственный за организацию работы мобильной приемной Путина.
24 октября 2025 г. президент РФ назначил Вадима Титова начальником нового управления своей администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству.