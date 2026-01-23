Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин назначил Михеева начальником управления президента по работе с обращениями

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Михеева начальником управления президента по работе с обращениями граждан и организаций. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования нормативных актов.

Другим указом президент освободил от этой должности Михаила Михайловского, который был начальником управления с 2009 г.

Ранее Михеев занимал должность заместителя начальника управления президента. Он также ответственный за организацию работы мобильной приемной Путина.

24 октября 2025 г. президент РФ назначил Вадима Титова начальником нового управления своей администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь