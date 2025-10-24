Вадим Титов назначен главой управления по стратегическому партнерству и развитию

29 августа Путин подписал указ об оптимизации работы администрации президента, Согласно этому указу были упразднены два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавлял Игорь Маслов, и по приграничному сотрудничеству под руководством Алексея Филатова. Вместо них было создано управление по стратегическому партнерству и развитию.