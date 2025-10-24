Вадим Титов назначен главой управления по стратегическому партнерству и развитию

Вадим Титов назначен главой управления по стратегическому партнерству и развитиюРанее о его возможном переходе в Кремль сообщали источники «Ведомостей»
Президент России Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником нового управления своей администрации по стратегическому партнерству и развитию. Соответствующий указ был опубликован 24 октября на официальном портале правовых актов.
Ранее Титов занимал должность генерального директора частного учреждения «Русатом – международная сеть».
О возможном назначении Титова «Ведомости» сообщали 22 октября со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента России.
Титов работал в госкорпорации «Росатом» с 2009 г., до 2019 г. он занимал должность главы регионального центра компании по Центральной Европе.
29 августа Путин подписал указ об оптимизации работы администрации президента, Согласно этому указу были упразднены два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавлял Игорь Маслов, и по приграничному сотрудничеству под руководством Алексея Филатова. Вместо них было создано управление по стратегическому партнерству и развитию.