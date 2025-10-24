Газета
Главная / Политика /

Вадим Титов назначен главой управления по стратегическому партнерству и развитию

Ранее о его возможном переходе в Кремль сообщали источники «Ведомостей»
Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником нового управления своей администрации по стратегическому партнерству и развитию. Соответствующий указ был опубликован 24 октября на официальном портале правовых актов.

Ранее Титов занимал должность генерального директора частного учреждения «Русатом – международная сеть».

О возможном назначении Титова «Ведомости» сообщали 22 октября со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента России.

Одним из кандидатов на пост начальника нового управления Кремля стал Вадим Титов

Политика / Власть

Титов работал в госкорпорации «Росатом» с 2009 г., до 2019 г. он занимал должность главы регионального центра компании по Центральной Европе.

29 августа Путин подписал указ об оптимизации работы администрации президента, Согласно этому указу были упразднены два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавлял Игорь Маслов, и по приграничному сотрудничеству под руководством Алексея Филатова. Вместо них было создано управление по стратегическому партнерству и развитию.

