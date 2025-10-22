Одним из кандидатов на пост начальника нового управления Кремля стал Вадим Титов

Одним из кандидатов на пост начальника нового управления Кремля стал Вадим ТитовОн работал с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко в «Росатоме»
Генеральный директор частного учреждения «Русатом – Международная Сеть» Вадим Титов обсуждается в качестве одного из кандидатов на пост начальника нового управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству (СПС). Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника, близких к администрации президента (АП).
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову и в пресс-службу «Росатома».
Источники отмечают, что окончательное решение по кандидатуре начальника управления будет принимать президент. По словам одного из них, сейчас есть несколько кандидатов на должность руководителя этого кремлевского подразделения и Титов – один из них.
«Русатом – Международная Сеть» создана для управления региональными центрами «Росатома» по всему миру. Титов в 2009 г. пришел в госкорпорацию «Росатом» на должность специалиста управления по работе с регионами. До 2019 г. он занимал должность руководителя регионального центра «Росатома» по Центральной Европе.
Владимир Путин 29 августа подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации. Этим указом президент упразднил два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами (возглавлял Игорь Маслов) и управление по приграничному сотрудничеству (Алексей Филатов). Вместо них в структуре АП появилось новое – СПС.
Руководитель АП Антон Вайно в течение трех месяцев должен был представить на утверждение проект положения о новом управлении.
Близкий к АП собеседник «Ведоомстей» говорит, что на такую должность, которая касается международного взаимодействия, нужен человек, у которого был бы опыт такой работы и который спокойно мог бы общаться с иностранцами. В случае нового кадрового назначения будут учитываться мнения Вайно и Кириенко, говорил один из собеседников. Об учете мнения Кириенко в случае назначения говорит и другой источник.
До создания нового управления под кураторством Кириенко в АП было четыре управления, двое из четырех начальников этих управлений работали с ним в «Росатоме» – начальник управления по общественным проектам Сергей Новиков и начальник управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
В августе «Ведомости» сообщали, что в АП создадут новое управление в зоне ответственности Кириенко. Подразделение должно будет заниматься взаимодействием со странами ближнего зарубежья и отдельными аспектами сотрудничества с некоторыми странами Глобального Юга. В задачи структуры будет входить продвижение мягкой силы, кроме того, ряду стран Россия может оказывать содействия в деле государственного строительства, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к АП.
Новое управление понадобилось, поскольку с начала 2025 г. Кириенко стал отвечать в АП за отношения с Абхазией, а затем с Молдавией, Приднестровьем, Арменией. До создания нового управления этой работой с начала года занимались в том числе и сотрудники внутриполитического блока Кремля, который курирует Кириенко. До начала 2025 г. эта работа велась в двух управлениях, которые подверглись оптимизации. Путин 20 октября освободил от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова.