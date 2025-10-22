Одним из кандидатов на пост начальника нового управления Кремля стал Вадим Титов

Новое управление понадобилось, поскольку с начала 2025 г. Кириенко стал отвечать в АП за отношения с Абхазией, а затем с Молдавией, Приднестровьем, Арменией. До создания нового управления этой работой с начала года занимались в том числе и сотрудники внутриполитического блока Кремля, который курирует Кириенко. До начала 2025 г. эта работа велась в двух управлениях, которые подверглись оптимизации. Путин 20 октября освободил от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова.