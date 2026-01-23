Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за снежного шторма в США
Президент США Дональд Трамп на фоне прогнозов о рекордных морозах в стране поставил под сомнение тезис о глобальном потеплении. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По прогнозам синоптиков, снежный шторм и экстремальные морозы могут затронуть значительную часть территории страны – около 40 штатов.
«Едва ли раньше подобное видели. Так что же случилось с глобальным потеплением?» – написал Трамп.
23 января президент РФ Владимир Путин во время визита в Московский физико-технический институт также допустил, что в мире возможно глобальное похолодание вместо ожидаемого потепления. При этом он подчеркнул, что Россия в любом случае продолжит осваивать Арктику. По словам Путина, развитие Северного морского пути имеет значение не только для Москвы, но и для международной торговли.