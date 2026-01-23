Посол КНР обвинил западные СМИ в попытках рассорить Россию и Китай

Как писали «Ведомости» 7 января, с 2019 г. Путин совершил четыре визита в Пекин, а председатель КНР Си Цзиньпин – три визита в Москву. Еще шесть раз лидеры встречались в двустороннем формате на полях международных мероприятий, в том числе на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 г., и 16 раз общались по телефону или видеосвязи.