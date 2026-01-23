Газета
Посол КНР обвинил западные СМИ в попытках рассорить Россию и Китай

Ведомости

Западные СМИ, по словам посла Китая в Москве Чжана Ханьхуэя, стремятся очернить Россию и КНР, подорвав их двусторонние отношения. Об этом он заявил, выступая на приеме для ведущих российских СМИ.

Дипломат заявил, что международная обстановка остается сложной и нестабильной, а односторонние действия и гегемонизм набирают силу. «Некоторые западные СМИ по-прежнему смотрят на мир сквозь цветные линзы, зачастую используя ложные нарративы и двойные стандарты, чтобы злонамеренно очернять Китай и Россию, разъединять отношения между двумя странами», – сказал он (цитата по ТАСС).

Посол также подчеркнул, что в условиях информационной борьбы китайские и российские медиа продолжают сотрудничество, опираясь на факты и стремясь показывать миру «подлинный, многогранный и всесторонний образ Китая и России, а также двусторонних отношений».

18 ноября президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения России и Китая переживают лучший период за всю историю. По его словам, они строятся на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга. 1 декабря Путин также подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР на территорию России. Этот режим будет действовать до 14 сентября 2026 г.

Как писали «Ведомости» 7 января, с 2019 г. Путин совершил четыре визита в Пекин, а председатель КНР Си Цзиньпин – три визита в Москву. Еще шесть раз лидеры встречались в двустороннем формате на полях международных мероприятий, в том числе на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 г., и 16 раз общались по телефону или видеосвязи.

