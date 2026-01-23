ТАСС: диалог по Украине в ОАЭ пройдет в «максимально закрытом режиме»
Первые раунды переговоров России, Украины и США в Абу-Даби проходят в «максимально закрытом режиме». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
СМИ на переговоры не допускаются, место встречи не раскрывается. «По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим», – уточнил собеседник агентства.
Трехсторонние переговоры в ОАЭ стартовали 23 января. США представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
С российской стороны – представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что делегация получила от президента Владимира Путина «конкретные инструкции» с учетом состоявшихся накануне переговоров с американской стороной.
Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров (он же глава делегации), глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник офиса президента Александр Бевз, начальник генштаба Андрей Гнатов, глава ГУР Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий, первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Кислица, заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский и заместитель главы СБУ Александр Поклад.