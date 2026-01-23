Переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби

Переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-ДабиГлавной темой, как ожидается, станет Донбасс
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
«Планируется, что они (переговоры) продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – говорится в заявлении МИДа страны.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил, что вопрос Донбасса будет центральным на трехсторонних переговорах. В Кремле также говорили, что вывод ВСУ из региона – базовое условие России для мирного урегулирования. По информации Corriere della Sera, в Абу-Даби будет обсуждаться уступка Украиной неподконтрольной РФ части Донбасса в обмен на масштабное финансирование и гарантии безопасности.
Известно, что США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник офиса президента Александр Бевз, начальник генштаба Андрей Гнатов, глава ГУР Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий, первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Кислица, заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский и заместитель главы СБУ Александр Поклад.
В состав российской переговорной группы включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что делегация получила от президента Владимира Путина «конкретные инструкции» с учетом состоявшихся накануне переговоров с американской стороной.
Кроме трехсторонней встречи в столице ОАЭ пройдут переговоры руководителей двусторонней группы по экономическим делам: спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и Уиткоффа. Как ожидается, переговоры будут двухдневными и продолжатся 24 января.