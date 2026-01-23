Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби

Главной темой, как ожидается, станет Донбасс
Ведомости

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

«Планируется, что они (переговоры) продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – говорится в заявлении МИДа страны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил, что вопрос Донбасса будет центральным на трехсторонних переговорах. В Кремле также говорили, что вывод ВСУ из региона – базовое условие России для мирного урегулирования. По информации Corriere della Sera, в Абу-Даби будет обсуждаться уступка Украиной неподконтрольной РФ части Донбасса в обмен на масштабное финансирование и гарантии безопасности.

Известно, что США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник офиса президента Александр Бевз, начальник генштаба Андрей Гнатов, глава ГУР Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий, первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Кислица, заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский и заместитель главы СБУ Александр Поклад.

В состав российской переговорной группы включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что делегация получила от президента Владимира Путина «конкретные инструкции» с учетом состоявшихся накануне переговоров с американской стороной.

Кроме трехсторонней встречи в столице ОАЭ пройдут переговоры руководителей двусторонней группы по экономическим делам: спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и Уиткоффа. Как ожидается, переговоры будут двухдневными и продолжатся 24 января.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её