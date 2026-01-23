Переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби

Ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил, что вопрос Донбасса будет центральным на трехсторонних переговорах. В Кремле также говорили, что вывод ВСУ из региона – базовое условие России для мирного урегулирования. По информации Corriere della Sera, в Абу-Даби будет обсуждаться уступка Украиной неподконтрольной РФ части Донбасса в обмен на масштабное финансирование и гарантии безопасности.