Главная / Политика /

Стал известен состав украинской делегации на трехсторонних переговорах в ОАЭ

Ведомости

Опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о составе украинской делегации для участия в трехсторонних переговорах с представителями США и России в Абу-Даби. Документ размещен на официальном сайте лидера страны.

Возглавил делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник офиса президента Александр Бевз, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава ГУР Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий, первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Кислица, заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский и заместитель главы СБУ Александр Поклад.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби. Об этом сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, в состав российской переговорной группы включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

Ушаков также отмечал, что президент РФ Владимир Путин дал российской делегации конкретные инструкции с учетом всех деталей переговоров с американской стороной, прошедших в Москве в ночь с 22 на 23 января.

23 января также сообщалось, что Зеленский анонсировал обсуждение судьбы Донбасса на переговорах в ОАЭ.

По последним данным Sky News, переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби уже начались. Но пока нет данных, находятся ли представители делегаций Украины и России в одной комнате.

