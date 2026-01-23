Стал известен состав украинской делегации на трехсторонних переговорах в ОАЭ

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби. Об этом сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, в состав российской переговорной группы включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.