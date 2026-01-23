Минфин США ввел новые санкции против Ирана
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело новые санкции против Ирана. Об этом объявил министр финансов Скотт Бессент.
«Решение Тегерана поддержать террористов, а не собственный народ, привело к резкому падению курса иранской валюты и ухудшению условий жизни в стране. Сегодняшние санкции направлены против важнейшего компонента системы, обеспечивающей Иран средствами, используемыми для подавления собственного народа», – написал он в X.
Санкции введены в отношении девяти судов иранского «теневого флота» и их владельцев, которые «в совокупности перевезли иранскую нефть и нефтепродукты на зарубежные рынки на сотни миллионов долларов», утверждают в минфине.
23 января власти Ирана заявили о гибели 3117 человек в ходе масштабных протестов. Согласно заявлению, 2427 из погибших были гражданскими лицами и сотрудниками служб безопасности. В сообщении указано, что многие из них были случайными прохожими и «участниками акций, застреленными организованными группами».
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, где на улицы вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. В тот день риал опустился до исторического минимума – 1,45 млн за $1. Позднее беспорядки охватили все провинции страны.