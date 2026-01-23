Минфин США ввел новые санкции против Ирана

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, где на улицы вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. В тот день риал опустился до исторического минимума – 1,45 млн за $1. Позднее беспорядки охватили все провинции страны.