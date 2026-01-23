Глава поставляющей оружие Украине компании стал богатейшим в оборонном бизнесе

В декабре 2025 г. «Ведомости» писали, что крупнейшие военно-промышленные компании мира нарастили выручку за 2024 г. на 5,9% до $679 млрд. Согласно докладу Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), выручку нарастили 77 из 100 крупнейших оружейных компаний.