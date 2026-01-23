Газета
Главная / Политика /

Глава поставляющей оружие Украине компании стал богатейшим в оборонном бизнесе

Ведомости

Чешский бизнесмен и глава Czechoslovak Group (CSG) 33-летний Михал Стрнад стал самым богатым предпринимателем в оборонном бизнесе, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Компания поставляет вооружение на Украину.

Состояние Стрнада достигло $37 млрд. Это произошло после выхода CSG на биржу Euronext Amsterdam.

Стрнад руководит группой более 10 лет. Он унаследовал CSG от отца, заняв должность главного исполнительного директора в возрасте 21 года.

Выручка топ-100 оружейных компаний мира выросла за год на 6%

Политика / Армия и спецслужбы

В декабре 2025 г. «Ведомости» писали, что крупнейшие военно-промышленные компании мира нарастили выручку за 2024 г. на 5,9% до $679 млрд. Согласно докладу Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), выручку нарастили 77 из 100 крупнейших оружейных компаний.

Лидером роста стал производитель военной авиационной и ракетной техники Lokheed Martin ($64,65 млрд, 1/10 от мировой выручки). Лидером в рассматриваемой части Европы стала чешская Czechoslovak Group ($3,6 млрд, +195%, переместилась сразу с 81-го на 46-е место), реализующая инициативу по поставкам 1 млн снарядов Украине.

