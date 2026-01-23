Белый дом назвал продуктивной встречу России, Украины и США в ОАЭ
Трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби (ОАЭ) была продуктивной. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновника администрации президента США.
В Белом доме подтвердили, что переговоры продолжатся завтра, 24 января.
Встреча прошла в Абу-Даби 23 января. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на встрече обсуждается вопрос буферных зон и механизмы их контроля.
В состав российской переговорной группы включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Украину на встрече представляют секретарь СНБО Рустем Умеров (он же глава делегации), глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и др.