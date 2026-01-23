Зеленский: в ОАЭ обсуждаются параметры завершения конфликта на Украине
Киев, Москва и Вашингтон обсуждают в Абу-Даби (ОАЭ) параметры прекращения российско-украинского конфликта. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Говорят о параметрах прекращения [конфликта]. <...> Украинские позиции ясны. Я определил рамки для диалога нашей делегации», – написал он в Telegram.
Зеленский отметил, что трехсторонних встреч по российско-украинскому конфликту не было давно. Вместе с тем, делать выводы о результатах переговоров 23 января пока рано, диалог продолжится завтра.
Переговоры России, Украины и США начались в ОАЭ 23 января. США представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. От России – представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.
Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров, в нее вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник офиса президента Александр Бевз, начальник генштаба Андрей Гнатов и др.
ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в «максимально закрытом режиме».