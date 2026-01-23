Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский: в ОАЭ обсуждаются параметры завершения конфликта на Украине

Ведомости

Киев, Москва и Вашингтон обсуждают в Абу-Даби (ОАЭ) параметры прекращения российско-украинского конфликта. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Говорят о параметрах прекращения [конфликта]. <...> Украинские позиции ясны. Я определил рамки для диалога нашей делегации», – написал он в Telegram.

Зеленский отметил, что трехсторонних встреч по российско-украинскому конфликту не было давно. Вместе с тем, делать выводы о результатах переговоров 23 января пока рано, диалог продолжится завтра.

Переговоры России, Украины и США начались в ОАЭ 23 января. США представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. От России – представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров, в нее вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник офиса президента Александр Бевз, начальник генштаба Андрей Гнатов и др.

ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в «максимально закрытом режиме».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте