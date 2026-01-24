Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Системы ПВО ликвидировали за сутки 137 беспилотников

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки нейтрализовали четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 137 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили места хранения БПЛА дальнего действия и подготовки операторов беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 157 районах.

Российские военные также нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и дронами по заводу, производящему беспилотники дальнего действия, и объектам энергетики, которые, по данным оборонного ведомства, используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Цели атаки достигнуты.

В ночь на 24 января силы ПВО ликвидировали 75 украинских беспилотников над регионами приграничья и юга России. Атаки были отражены над Крымом, Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны сбили в городах Каменск-Шахтинский и Донецк, а также Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах. Предварительно, в результате атак никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её