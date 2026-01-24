Системы ПВО ликвидировали за сутки 137 беспилотников
Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки нейтрализовали четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 137 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили места хранения БПЛА дальнего действия и подготовки операторов беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 157 районах.
Российские военные также нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и дронами по заводу, производящему беспилотники дальнего действия, и объектам энергетики, которые, по данным оборонного ведомства, используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Цели атаки достигнуты.
В ночь на 24 января силы ПВО ликвидировали 75 украинских беспилотников над регионами приграничья и юга России. Атаки были отражены над Крымом, Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны сбили в городах Каменск-Шахтинский и Донецк, а также Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах. Предварительно, в результате атак никто не пострадал. Разрушений на земле нет.