Системы ПВО ликвидировали за сутки 137 беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны сбили в городах Каменск-Шахтинский и Донецк, а также Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах. Предварительно, в результате атак никто не пострадал. Разрушений на земле нет.