Переговоры России, Украины и США в ОАЭ завершились

Первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона состоялись 23 января в закрытом формате. Делегации обсуждали параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля. NBC News со ссылкой на представителя Белого дома сообщал, что в администрации президента США Дональда Трампа сочли первый раунд «продуктивным».