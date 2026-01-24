Газета
Главная / Политика /

Переговоры России, Украины и США в ОАЭ завершились

Ведомости

Переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби по вопросам безопасности завершилась. Об этом сообщило «РИА Новости».

По данным агентства, российская переговорная группа во главе с начальником Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорем Костюковым вернулась в отель.

24 января в ОАЭ стартовал второй день переговоров РФ, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Встречи проходят в закрытом режиме, присутствие прессы не предусматривается.

Первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона состоялись 23 января в закрытом формате. Делегации обсуждали параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля. NBC News со ссылкой на представителя Белого дома сообщал, что в администрации президента США Дональда Трампа сочли первый раунд «продуктивным».

