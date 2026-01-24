Путин провел телефонный разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Путин тепло поздравил То Лама с переизбранием на высший партийный пост по итогам XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама и пожелал ему дальнейших успехов в работе на благо вьетнамского народа. То Лам поблагодарил за поздравления и проинформировал о масштабных задачах, поставленных перед партией и страной съездом.