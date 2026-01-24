Газета
Главная / Политика /

Путин провел телефонный разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин тепло поздравил То Лама с переизбранием на высший партийный пост по итогам XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама и пожелал ему дальнейших успехов в работе на благо вьетнамского народа. То Лам поблагодарил за поздравления и проинформировал о масштабных задачах, поставленных перед партией и страной съездом.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Было подтверждено обоюдное стремление к динамичному развитию всего комплекса двусторонних отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Стороны также договорились продолжить контакты на различных уровнях.

23 января Путин направил поздравительную телеграмму То Ламу в связи с его переизбранием на пост. Президент России отметил значимость вклада То Лама в укрепление стратегического партнерства двух стран.

Как сообщалось, в своем выступлении 20 января перед партийным съездом То Лам поставил цель довести ВВП на душу населения Вьетнама до $8500 к 2030 г. В 2024 г. этот показатель составлял $4700.

