Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пригрозил ввести против Канады пошлины в 100% за сделку с Китаем

Тарифы будут действовать на все канадские товары и продукты, ввозимые в США
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае заключения Канадой сделки с Китаем Вашингтон немедленно введет пошлины в 100% на весь импорт канадских товаров. Об этом Трамп написал в Truth Social.

«Если Карни думает, что сможет превратить Канаду в «перевалочный пункт» для китайских товаров и продукции, он глубоко ошибается. Китай сожрет Канаду заживо, полностью поглотит ее, включая разрушение бизнеса, социальной структуры и образа жизни в целом», – написал Трамп. При этом в своем посте Трамп назвал Карни не премьер-министром Канады, а губернатором.

16 января пресс-служба канадского правительства сообщила о том, что Карни договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о взаимном снижении или отмене части таможенных пошлин. Пекин снизит пошлины на продовольственные товары, а Оттава – на электромобили. На протяжении 2025 г. как Канада, так и Китай оказались под давлением «тарифных войн», развязанных Трампом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её