Трамп пригрозил ввести против Канады пошлины в 100% за сделку с Китаем

Трамп пригрозил ввести против Канады пошлины в 100% за сделку с КитаемТарифы будут действовать на все канадские товары и продукты, ввозимые в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае заключения Канадой сделки с Китаем Вашингтон немедленно введет пошлины в 100% на весь импорт канадских товаров. Об этом Трамп написал в Truth Social.
«Если Карни думает, что сможет превратить Канаду в «перевалочный пункт» для китайских товаров и продукции, он глубоко ошибается. Китай сожрет Канаду заживо, полностью поглотит ее, включая разрушение бизнеса, социальной структуры и образа жизни в целом», – написал Трамп. При этом в своем посте Трамп назвал Карни не премьер-министром Канады, а губернатором.
16 января пресс-служба канадского правительства сообщила о том, что Карни договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о взаимном снижении или отмене части таможенных пошлин. Пекин снизит пошлины на продовольственные товары, а Оттава – на электромобили. На протяжении 2025 г. как Канада, так и Китай оказались под давлением «тарифных войн», развязанных Трампом.