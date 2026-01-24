Трамп пригрозил ввести против Канады пошлины в 100% за сделку с Китаем

16 января пресс-служба канадского правительства сообщила о том, что Карни договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о взаимном снижении или отмене части таможенных пошлин. Пекин снизит пошлины на продовольственные товары, а Оттава – на электромобили. На протяжении 2025 г. как Канада, так и Китай оказались под давлением «тарифных войн», развязанных Трампом.