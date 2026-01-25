За ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника

За сутки 24 января российские системы противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Целью атак стали регионы юга и приграничья России, включая территории Крыма, Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинского беспилотника погибла бригада из трех медиков. Санитарный автомобиль Алешковской больницы был атакован на въезде в населенный пункт Голая Пристань в момент, когда врачи направлялись для эвакуации пациента в тяжелом состоянии.