Рябков: Россия и США проводят в столицах неафишируемые контакты

22 декабря Рябков заявил, что России и США еще предстоит немало времени для нормализации отношений, успех этого диалога не предопределен. Вместе с тем принципиально важным стало согласие США с тем, что одной из первопричин конфликта стала «напористая экспансия НАТО к российским границам».