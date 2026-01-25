Рябков: Россия и США проводят в столицах неафишируемые контакты
Россия и США возобновили рабочие контакты по спорным вопросам, проводя их напрямую в Москве и Вашингтоне без широкой огласки. Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС, это свидетельствует о «возвращении к нормальности» в диалоге.
Рябков уточнил, что предыдущая встреча прошла в Вашингтоне, и выразил уверенность, что такой формат диалога полезен. Он отметил, что для обеспечения конструктивной работы эти контакты специально не афишируются.
При этом дипломат заверил, что общественность будет проинформирована об итогах этих обсуждений после их завершения.
Отвечая на вопросы о переговорах по Украине, замглавы МИДа подчеркнул, что российская сторона отстаивает на них базовые принципы, согласованные в Анкоридже.
22 декабря Рябков заявил, что России и США еще предстоит немало времени для нормализации отношений, успех этого диалога не предопределен. Вместе с тем принципиально важным стало согласие США с тем, что одной из первопричин конфликта стала «напористая экспансия НАТО к российским границам».