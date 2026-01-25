Демократы угрожают шатдауном после очередного убийства в Миннеаполисе
Лидер американских демократов в сенате Чак Шумер пообещал заблокировать масштабный бюджетный пакет, если республиканцы не исключат из него финансирование министерства внутренней безопасности. Это резко повышает риск частичного закрытия правительства США, пишет Bloomberg.
Решение Шумера последовало после того, как сотрудник пограничной службы застрелил медбрата из Миннесоты во время протестов против миграционной политики в штате. Демократическая оппозиция ставит под удар финансирование не только министрства, но и ряда других ключевых ведомств.
В случае остановки работы правительства многие сотрудники, включая военных, будут вынуждены работать без оплаты. При этом персонал иммиграционных и пограничных служб, вероятно, продолжит получать зарплату за счет средств из налогового закона, подписанного президентом США Дональдом Трампом.
Ситуация в Миннесоте, где уже двое граждан погибли от рук федеральных агентов, оттолкнула от соглашения даже умеренных демократов. Несколько сенаторов заявили, что не поддержат финансирование МВБ без реформ, ограничивающих его полномочия.