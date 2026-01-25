Нарышкин: в Европе утихли обсуждения стратегического поражения России
Публичная риторика о «стратегическом поражении» России на поле боя поутихла, однако наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, наиболее враждебно настроенные политические и военные круги в Европе продолжают линию на продолжение войны «до последнего украинского солдата», на сохранение экономической агрессии в виде санкций, политического давления, информационных и киберопераций против России.
«Однако все эти усилия не дают Западу желаемых результатов», – подчеркнул Нарышкин.
В январе глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС намерен утвердить двадцатый пакет ограничительных мер в отношении России уже в феврале. Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Каллас добавила, что ЕС ужесточает давление на Россию, параллельно наращивая поддержку Украины. В рамках этой политики Киеву будет предоставлен заем объемом 90 млрд евро, средства которого пойдут на финансирование обороноспособности и обеспечение функционирования государственных институтов Украины.