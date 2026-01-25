Нарышкин: в Европе утихли обсуждения стратегического поражения России

В январе глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС намерен утвердить двадцатый пакет ограничительных мер в отношении России уже в феврале. Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Каллас добавила, что ЕС ужесточает давление на Россию, параллельно наращивая поддержку Украины. В рамках этой политики Киеву будет предоставлен заем объемом 90 млрд евро, средства которого пойдут на финансирование обороноспособности и обеспечение функционирования государственных институтов Украины.