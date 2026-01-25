Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Нарышкин: в Европе утихли обсуждения стратегического поражения России

Ведомости

Публичная риторика о «стратегическом поражении» России на поле боя поутихла, однако наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, наиболее враждебно настроенные политические и военные круги в Европе продолжают линию на продолжение войны «до последнего украинского солдата», на сохранение экономической агрессии в виде санкций, политического давления, информационных и киберопераций против России.

«Однако все эти усилия не дают Западу желаемых результатов», – подчеркнул Нарышкин.

В январе глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС намерен утвердить двадцатый пакет ограничительных мер в отношении России уже в феврале. Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Каллас добавила, что ЕС ужесточает давление на Россию, параллельно наращивая поддержку Украины. В рамках этой политики Киеву будет предоставлен заем объемом 90 млрд евро, средства которого пойдут на финансирование обороноспособности и обеспечение функционирования государственных институтов Украины.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её