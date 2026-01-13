Евросоюз рассчитывает утвердить 20-й пакет санкций против РФ в феврале
Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России в феврале. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
«Нацелены на то, чтобы принять окончательное решение по нему в следующем месяце», – сказала она.
Каллас также напомнила, что Евросоюз усиливает давление на Россию и одновременно оказывает поддержку Украине. Для этого ЕС выделит Киеву заем в размере 90 млрд евро, который будет направлен на обеспечение обороны страны и поддержание работы ее государственного аппарата.
Euractiv со ссылкой на источник также писал, что Евросоюз рассматривает возможность введения 20-го пакета антироссийских санкций к 24 февраля. Ограничения могут включать в себя запреты на экспорт предметов роскоши и обслуживание нефтяных танкеров, а также сокращение импортных квот ЕС на российские удобрения.
О том, что страны-члены Евросоюза планируют принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля, также писала Die Welt со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, новый пакет ограничений будет включать меры в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля за обходом существующих санкций, а также ограничения на поездки и заморозку активов для ряда лиц и организаций. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт российского урана, что потребует санкций против «Росатома».