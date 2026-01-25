NYT: Трамп отчитал премьер-министра Дании по гренландскому вопросу в 2025 году
В январе 2025 г. между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен состоялся напряженный телефонный разговор, длившийся 45 минут, в ходе которого американский лидер в резкой форме отчитывал ее по вопросу Гренландии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.
Как пишет издание, противостояние Фредериксен с Трампом стало определяющей чертой ее руководства. Оно началось с самых первых недель ее пребывания на посту в 2019 г. Тем летом, во время своего первого срока, Трамп предложил, чтобы Соединенные Штаты купили Гренландию.
Глава Белого дома вернулся к гренландскому вопросу 7 января 2025 г., еще до своей инаугурации, когда впервые заявил, что не исключает применения военной силы для получения Гренландии. В тот же день старший сын президента, Дональд Трамп-младший, совершил молниеносный визит в Нуук, столицу Гренландии, в разгар зимы, формально по делам. Его появление привлекло группу провластных блогеров в громоздких снежных костюмах и с американскими флагами, которые раздавали стодолларовые купюры. Это оттолкнуло многих гренландцев.
Согласно публикации, на следующей неделе Фредериксен провела напряженный телефонный разговор с Трампом. По словам европейских чиновников, Трамп ругал ее в течение 45 минут. Однако сама Фредериксен отказалась раскрывать содержание того разговора, подчеркнув, что личные переговоры между главами правительств должны оставаться конфиденциальными.
Трамп неоднократно делал заявления о том, Гренландия должна войти в состав США. В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Вашингтон намерен начать немедленные переговоры о приобретении этой территории. Президент уточнил, что США рассматривают остров как ключевую позицию для размещения системы противоракетной обороны «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».