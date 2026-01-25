NYT: Трамп отчитал премьер-министра Дании по гренландскому вопросу в 2025 году

Глава Белого дома вернулся к гренландскому вопросу 7 января 2025 г., еще до своей инаугурации, когда впервые заявил, что не исключает применения военной силы для получения Гренландии. В тот же день старший сын президента, Дональд Трамп-младший, совершил молниеносный визит в Нуук, столицу Гренландии, в разгар зимы, формально по делам. Его появление привлекло группу провластных блогеров в громоздких снежных костюмах и с американскими флагами, которые раздавали стодолларовые купюры. Это оттолкнуло многих гренландцев.