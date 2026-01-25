Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: Трамп отчитал премьер-министра Дании по гренландскому вопросу в 2025 году

Ведомости

В январе 2025 г. между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен состоялся напряженный телефонный разговор, длившийся 45 минут, в ходе которого американский лидер в резкой форме отчитывал ее по вопросу Гренландии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

Как пишет издание, противостояние Фредериксен с Трампом стало определяющей чертой ее руководства. Оно началось с самых первых недель ее пребывания на посту в 2019 г. Тем летом, во время своего первого срока, Трамп предложил, чтобы Соединенные Штаты купили Гренландию.

Глава Белого дома вернулся к гренландскому вопросу 7 января 2025 г., еще до своей инаугурации, когда впервые заявил, что не исключает применения военной силы для получения Гренландии. В тот же день старший сын президента, Дональд Трамп-младший, совершил молниеносный визит в Нуук, столицу Гренландии, в разгар зимы, формально по делам. Его появление привлекло группу провластных блогеров в громоздких снежных костюмах и с американскими флагами, которые раздавали стодолларовые купюры. Это оттолкнуло многих гренландцев.

Согласно публикации, на следующей неделе Фредериксен провела напряженный телефонный разговор с Трампом. По словам европейских чиновников, Трамп ругал ее в течение 45 минут. Однако сама Фредериксен отказалась раскрывать содержание того разговора, подчеркнув, что личные переговоры между главами правительств должны оставаться конфиденциальными.

Трамп неоднократно делал заявления о том, Гренландия должна войти в состав США. В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Вашингтон намерен начать немедленные переговоры о приобретении этой территории. Президент уточнил, что США рассматривают остров как ключевую позицию для размещения системы противоракетной обороны «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте