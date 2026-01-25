Газета
Главная / Политика /

Орешкин раскрыл техническую часть передачи российского $1 млрд в «Совет мира»

Ведомости

Передача $1 млрд в созданный США «Совет мира» будет возможна через распоряжение Москвы. Об этом рассказал замруководителя администрации президента Максим Орешкин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Миллиард принадлежит Российской Федерации. Мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать. Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, это поручение выполнят – то транзакция, таким образом, произойдет», – сказал он.

21 января президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова направить «Совету мира» президента США Дональда Трампа по управлению сектором Газа $1 млрд из замороженных российских активов (всего в США заморожено около $5 млрд, большая часть из $300 млрд заблокирована в Европе).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва не потеряла надежду на разблокировку замороженных на Западе активов Банка России и будет продолжать за них бороться.

