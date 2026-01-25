Путин совершит региональную поездку на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин совершит поездку в один из российских регионов на неделе с 26 января по 1 февраля. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Какой регион посетит глава государства, не раскрывается.
Путин также продолжит международные контакты – президент будет принимать гостей в России и проводит телефонные разговоры. На следующей неделе планируется совещание по теме искусственного интеллекта (ИИ) с членами Совета безопасности РФ.
В ночь на 23 января президент РФ провел переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Кремле. Они обсуждали вопрос урегулирования российско-украинского конфликта.
23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметра завершения конфликта.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира». При этом без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование.