Путин совершит региональную поездку на следующей неделе

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира». При этом без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование.