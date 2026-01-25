Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин совершит региональную поездку на следующей неделе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин совершит поездку в один из российских регионов на неделе с 26 января по 1 февраля. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Какой регион посетит глава государства, не раскрывается.

Путин также продолжит международные контакты – президент будет принимать гостей в России и проводит телефонные разговоры. На следующей неделе планируется совещание по теме искусственного интеллекта (ИИ) с членами Совета безопасности РФ.

В ночь на 23 января президент РФ провел переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Кремле. Они обсуждали вопрос урегулирования российско-украинского конфликта.

23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметра завершения конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира». При этом без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте