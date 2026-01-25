Песков назвал урегулирование конфликта на Украине длительным процессом

23 января Песков не стал публично раскрывать содержание «формулы Анкориджа», обсуждаемой в ходе переговоров по Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что одним из фундаментальных условий для достижения мира является полный вывод украинских военных формирований с территории Донбасса.