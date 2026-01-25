Песков назвал урегулирование конфликта на Украине длительным процессом
Достижение урегулирования в украинском конфликте потребует значительного времени, поскольку необходимо согласовать целый комплекс вопросов, о чем Москва неоднократно заявляла ранее. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что реализация «формулы Анкориджа» по территориальной проблеме может приблизить разрешение конфликта на Украине.
23 января Песков не стал публично раскрывать содержание «формулы Анкориджа», обсуждаемой в ходе переговоров по Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что одним из фундаментальных условий для достижения мира является полный вывод украинских военных формирований с территории Донбасса.
Первый очный раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США состоялся в ОАЭ 23–24 января. В повестку вошли вопросы параметров прекращения огня, создания буферных зон и механизмов контроля за ними.
Следующая встреча делегаций трех стран намечена на 1 февраля в Абу-Даби, где стороны продолжат поиск дипломатического урегулирования конфликта.