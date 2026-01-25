Песков: ЕС возглавляют функционеры, лишенные стратегического видения

По его оценке, Европу сегодня возглавляет «бедное поколение» политиков, которое не способно противостоять напористой риторике президента США Дональда Трампа. Песков назвал последнего опытным политиком, применяющим бизнес-методы. Вместе с тем, по мнению представителя Кремля, такой подход не вполне совместим с российской концепцией многополярного мира.