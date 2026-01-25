Песков: ЕС возглавляют функционеры, лишенные стратегического видения
В руководстве Евросоюза сегодня отсутствуют политические визионеры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«[В руководстве Евросоюза сегодня] нет, скажем так, политических визионеров. Это какие-то функционеры, малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня», – заявил Песков (цитата по ТАСС).
По его оценке, Европу сегодня возглавляет «бедное поколение» политиков, которое не способно противостоять напористой риторике президента США Дональда Трампа. Песков назвал последнего опытным политиком, применяющим бизнес-методы. Вместе с тем, по мнению представителя Кремля, такой подход не вполне совместим с российской концепцией многополярного мира.