Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Европа «встала на дыбы» после публикации переписки Трампа и Макрона

Американский лидер – опытный политик, но его методы не совпадают с методами России
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Европейцы «встали на дыбы» после публикации президентом США Дональдом Трампом переписки с французским коллегой Эммануэлем Макроном, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Примечательно, по его словам, что при публикации разговора Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным «никто на дыбы не вставал».

«Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал», – сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля заявил, что все изменения, происходящие в мире, это «производная от тех двойных стандартов, от того лицемерия, которое доминировало в Европе на протяжении многих десятилетий».

Европой сейчас управляет «бедное поколение» политиков, не способное противостоять «напористости» Трампа, считает он. Трампа он назвал опытным политиком, использующим бизнес-подходы. Вместе с тем такие методы «не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире», заявил Песков.

Чего достиг Дональд Трамп за год президентства и каковы его планы на 2026-й

Политика / Международные новости

«Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему, это – решение нагибать через колено. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное, этого не делать нам», – заключил он.

В конце 2025 г. постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о новом подходе Вашингтона к России. США, в частности, предлагают резолюции по российско-украинскому конфликту, в которых не осуждаются действия Москвы. Эти документы только призывают к завершению конфликта. Полянский отметил, что импульс от новых подходов Трампа «действительно ощущается».

Читайте также:Готов ли Дональд Трамп разорвать отношения между Европой и США
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте