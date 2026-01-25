Песков: Европа «встала на дыбы» после публикации переписки Трампа и МакронаАмериканский лидер – опытный политик, но его методы не совпадают с методами России
Европейцы «встали на дыбы» после публикации президентом США Дональдом Трампом переписки с французским коллегой Эммануэлем Макроном, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Примечательно, по его словам, что при публикации разговора Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным «никто на дыбы не вставал».
«Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал», – сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля заявил, что все изменения, происходящие в мире, это «производная от тех двойных стандартов, от того лицемерия, которое доминировало в Европе на протяжении многих десятилетий».
Европой сейчас управляет «бедное поколение» политиков, не способное противостоять «напористости» Трампа, считает он. Трампа он назвал опытным политиком, использующим бизнес-подходы. Вместе с тем такие методы «не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире», заявил Песков.
«Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему, это – решение нагибать через колено. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное, этого не делать нам», – заключил он.
В конце 2025 г. постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о новом подходе Вашингтона к России. США, в частности, предлагают резолюции по российско-украинскому конфликту, в которых не осуждаются действия Москвы. Эти документы только призывают к завершению конфликта. Полянский отметил, что импульс от новых подходов Трампа «действительно ощущается».