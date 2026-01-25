«Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал», – сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля заявил, что все изменения, происходящие в мире, это «производная от тех двойных стандартов, от того лицемерия, которое доминировало в Европе на протяжении многих десятилетий».