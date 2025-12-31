Полянский рассказал о новом подходе США к России и Украине в ООН

Он отметил, что США также стали голосовать против ряда резолюций Генассамблеи ООН по климатической и гендерной повестке, которые ранее активно поддерживали. «На площадке ООН импульс от новых подходов Дональда Трампа действительно ощущается», – подчеркнул он.