Полянский рассказал о новом подходе США к России и Украине в ООН

Ведомости

Влияние нового подхода администрации президента США Дональда Трампа ощущается в ООН, в том числе по украинскому вопросу. Об этом заявил в интервью ТАСС новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Американцы гораздо сдержаннее выступают по Украине, избегая антироссийских инвективов и призывая Россию и Украину к заключению мирной договоренности», – сказал дипломат.

Он отметил, что США также стали голосовать против ряда резолюций Генассамблеи ООН по климатической и гендерной повестке, которые ранее активно поддерживали. «На площадке ООН импульс от новых подходов Дональда Трампа действительно ощущается», – подчеркнул он.

Заметным изменением Полянский назвал предложенные США 24 февраля 2025 г. резолюции в СБ и ГА ООН. Они призывали к быстрому прекращению конфликта, но, в отличие от прошлых, не содержали осуждения России.

При этом дипломат добавил, что Вашингтон пока не предпринимает шагов для устранения первопричин кризиса. Изменения могут произойти по мере развития российско-американского диалога.

Указом президента от 29 декабря Полянский был назначен на пост постпреда при ОБСЕ в Вене. С 2018 г. занимал должность первого зампостпреда России при ООН в Нью-Йорке.

