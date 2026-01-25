Газета
Средства ПВО за сутки сбили 68 украинских дронов и 31 снаряд HIMARS

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две управляемые авиабомбы, 31 реактивный снаряд системы HIMARS американского производства и 68 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

За минувшую ночь системы ПВО нейтрализовали 52 украинских дрона.

В Брянской области сбили 18 беспилотников, в Краснодарском крае — 15, в Ростовской области — 9, в Орловской области — 4, в Белгородской области — 3, в Астраханской области — 3.

Вечером 24 января Белгород подвергся самому массированному обстрелу за последнее время. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, атака могла быть осуществлена с применением РСЗО HIMARS.

25 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что фрагменты украинских беспилотников упали на территории двух школ в станице Федоровской Абинского района. В результате инцидента никто не пострадал.

