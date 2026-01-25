Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

Ведомости

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика президента России Владимира Путина, старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексея Садыкова легендой. Уиткофф подчеркнул, что у Садыкова лучший голос в мире.

«О, легенда! Я теперь могу распознать ваш голос», – сказал Уиткофф переводчику перед началом переговоров с Путиным 22 января (цитата по «РИА Новости»). Кадры встречи опубликованы в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.

Встреча Путина с Уиткоффом, бизнесменом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома, специалистом по экономическому досье Джошуа Грюнбаумом прошла в ночь на 23 января в Кремле и продлилась четыре часа.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва после подписания мирного договора с Киевом готова направить на восстановление пострадавших территорий часть российских активов, замороженных в США. Из общей суммы будет вычтен $1 млрд, ранее обещанный для создания «Совета мира».

При этом Ушаков подчеркнул, что без решения ключевого территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта невозможно.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте