Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

Встреча Путина с Уиткоффом, бизнесменом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома, специалистом по экономическому досье Джошуа Грюнбаумом прошла в ночь на 23 января в Кремле и продлилась четыре часа.