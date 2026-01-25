Уиткофф назвал переводчика Путина легендой
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика президента России Владимира Путина, старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексея Садыкова легендой. Уиткофф подчеркнул, что у Садыкова лучший голос в мире.
«О, легенда! Я теперь могу распознать ваш голос», – сказал Уиткофф переводчику перед началом переговоров с Путиным 22 января (цитата по «РИА Новости»). Кадры встречи опубликованы в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.
Встреча Путина с Уиткоффом, бизнесменом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома, специалистом по экономическому досье Джошуа Грюнбаумом прошла в ночь на 23 января в Кремле и продлилась четыре часа.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва после подписания мирного договора с Киевом готова направить на восстановление пострадавших территорий часть российских активов, замороженных в США. Из общей суммы будет вычтен $1 млрд, ранее обещанный для создания «Совета мира».
При этом Ушаков подчеркнул, что без решения ключевого территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта невозможно.