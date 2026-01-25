Песков: Киев готов кусать руку кормящего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание украинского лидера Владимира Зеленского, касающееся Европы.
«Киевский режим, он готов кусать и руку кормящего, и руку дающего, кусать кого угодно», – сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Выступая после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что Европа до сих пор не научилась самостоятельно обеспечивать свою безопасность и адекватно реагировать на такие вызовы, как ситуация с Гренландией.
«Прошел год, и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», – подчеркнул украинский лидер, напомнив, что год назад он уже призывал Европу научиться защищать себя (цитата по «Стране»).
Касаясь кризиса вокруг Гренландии, Зеленский раскритиковал европейских лидеров, которые, по его мнению, занимают пассивную позицию, надеясь, что интерес США к этой теме «перегорит» сам собой.
20 января Зеленский заявил, что не поддерживает позицию Трампа по вопросу присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.