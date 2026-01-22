Зеленский после встречи с Трампом в Давосе раскритиковал Европу

«В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год – и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», – сказал Зеленский, выступая на Всемирном экономическим форуме (цитата по «Стране»).