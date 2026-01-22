Зеленский после встречи с Трампом в Давосе раскритиковал Европу
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе заявил, что Европа по-прежнему не знает, как защитить себя и как реагировать на вызовы, подобные ситуации с Гренландией.
«В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год – и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», – сказал Зеленский, выступая на Всемирном экономическим форуме (цитата по «Стране»).
Он также прокомментировал кризис вокруг Гренландии. Он раскритиковал позицию европейских лидеров, которые надеются, что США «перегорит этой темой».
20 января Зеленский заявил, что не поддерживает позицию Трампа по вопросу присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. По его словам, Украина уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность. Глава Киева хочет, чтобы «США услышали Европу в формате дипломатии».
29 декабря 2025 г. Зеленский отметил, что Украина отменит военное положение не раньше, чем завершится конфликт и республика получит гарантии безопасности от Запада.