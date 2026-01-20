Газета
Политика

Зеленский заявил о несогласии с идеей захвата Гренландии США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по вопросу присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

По его словам, Украина уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность. Глава Киева хочет, чтобы «США услышали Европу в формате дипломатии». «Я думаю, так это и будет. И очень верю, что не будет каких-либо больших угроз», сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов (цитата по изданию «Новости. Live»).

20 ноября сообщалось, что страны НАТО отказались обмениваться разведданными с США на фоне инициативы Трампа по Гренландии. Об этом писала газета The i Paper со ссылкой на источники.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника Трампа отмечал, что США не рассматривают вариант превращения Гренландии в новый штат, но заинтересованы в союзнических отношениях с этой территорией.

19 января Трамп, отвечая на вопрос телеканала NBC News, не исключил возможность применения силы для захвата острова. 17 января он также анонсировал введение с 1 февраля пошлин на товары из Дании и ряда других европейских стран после критики его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, которая сейчас является автономной территорией Дании.

